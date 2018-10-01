В Петербурге открылись первые МФЦ для бизнеса на банковской основе

МФЦ и Банк «Санкт-Петербург» запустили первые в городе центры оказания услуг для бизнеса. Первые центра запустили в офисах банка на проспекте Стачек, 47, 3-й линии В.О., 20, проспекте Римского-Корсакова, 47 и улице Ивановской, 7

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Отличие от привычных нам многофункциональных центров в том, что впервые и госуслуги, и весь спектр банковских услуг для бизнеса объединились на базе офисов банка. Здесь можно оформить государственные услуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, которые только планируют открыть свое дело.

Так, например, в офисе на проспекте Стачек, 47, на площади 64 квадратных метра размещаются 6 окон приема-выдачи документов. Партнером проекта выступила компания «Ростелеком», организовавшая в новых МФЦ современные и технологичные бизнес-зоны с доступом к интернету, возможностью зарядить гаджеты, распечатать нужные документы.

Идея зародилась давно, и оглашение об открытии первых четырех центров было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между МФЦ Санкт-Петербурга и Банком «Санкт-Петербург». Как показал первый опыт, подобная услуга востребована среди предпринимателей. По словам сотрудников центра, одни из самых частых вопросов, с которыми обращаются бизнесмены, это регистрация права собственности, регистрация ИП и вопросы кредитования.

Как сообщил на торжественном открытии МФЦ на проспекте Стачек руководитель администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов, появление МФЦ стало отличным примером синергии города и бизнеса, к которой давно стремились. По его словам, малый и средний бизнес являются движущей силой экономики в развитых странах. Поддерживать крупную промышленность, конечно, важно, но и удалять внимание решению проблем так называемых «малышей» необходимо.

«Сегодня в Петербурге работают 58 МФЦ, представляющих госуслуги по принципу единого окна, – рассказала Говорунов, – но мы обратили внимание, что среди полумиллиона обращений в месяц примерно треть приходится на юридические лица. Тогда возникла мысль о разделении потоков, и Банк «Санкт-Петербурге» выступил с инициативой под одной крышей объединить и банковские, и госулсуги. Несомненно, получилось удобно и повысилось качество этих услуг в целом».

Работа подобных центров в Санкт-Петербурге позволит сократить административные барьеры в сфере госуслуг, с которыми так часть сталкиваются предприниматели. В целом такая система сделает проще доступ предпринимателей к кредитным и маркетинговым ресурсам, в результате чего открыть свое дело, получить поддержку и инвестировать будет проще и быстрее.

«Там, где обслуживается население, там всегда много людей, – рассказал на открытии председатель правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев, – а у предпринимателей особые запросы, требующие тишины и высокой квалификации сотрудников банка. И когда идет подобное разделение потоков физических лиц и бизнеса, это как раз способствует специализации наших сотрудников для работы с юридическими лицами. Персонал нарабатывает опыт и получает необходимые знания, отсюда преимущество по удобству и по качеству услуг. И главное преимущество – это экономия времени».

Сочетание спектра банковских услуг, предоставленных Банком «Санкт-Петербург», и дополнительных услуг от партнеров банка формирует вокруг предпринимателя дружелюбную экосреду. В рамках этой концепции экосреды для бизнеса, придуманной и разработанной в банке, предусмотрен ряд специальных предложений от партнеров банка. Например, скидки для предпринимателей на программное обеспечение, продвижение компании в интернете, услуги по подбору персонала, ведению бухгалтерского учета, услуги по полиграфии, телекоммуникациям и др.

По словам Александра Савельева, в дальнейшем не исключают возможности запустить электронную платформу или сайт, где посетители бы смогли делиться отзывами о работе МФЦ, что даст возможность постоянно совершенствоваться.

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