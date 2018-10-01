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Власть
04.10.2018 12:13
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Полтавченко оставляет Беглову искусственный интеллект. Зачем Смольный учится читать чаты

Один из последних проектов администрации Полтавченко – в Смольном, еще собираясь обеспечить прежнему губернатору победу на выборах, решили мониторить социальные сети.

Полтавченко оставляет Беглову искусственный интеллект. Зачем Смольный учится читать чаты

Коллаж/"Фонтанка.ру"/Pixabay.com/Free-Photos

Недовольство горожан планировали выискивать даже в чатах мессенджеров. Теперь система может пригодиться Александру Беглову, если он пойдет на выборы, или другому кандидату от партии власти, если Беглов, почитав чаты, решит, что губернаторство – это не его.

За год до губернаторских выборов и за неделю до отставки Георгия Полтавченко, в Петербурге пресс-секретарей городских органов власти решили учить, как работать в соцсетях. На специально созванном семинаре говорили о том, как отвлечь внимание недовольных жителей от насущных проблем и рекомендовали чудо-программу от бывшей жены Евгения Касперского.

Настроить публичное позиционирование собственных подразделений в Смольном пытались весь последний год. Проведение обучающих семинаров для пресс-секретарей комитетов и районных администраций инициировали в свое время сотрудники аппарата вице-губернатора Константина Серова, отвечающего за внутреннюю политику в городе и, как говорят, нашедшего общий язык и с Бегловым, когда тот был полпредом. 

Конференция состоялась в минувшую пятницу, 28 сентября, и была посвящена общению в социальных медиа. 

Перед пресс-секретарями в Доме журналиста на Невском, 70, выступили ответственные за smm в «Петербургском дневнике», на телеканале «Санкт-Петербург», представитель системы «Крибрум» и другие эксперты. 

Как рассказывают собеседники «Фонтанки», зачастую услышанное вызывало у пресс-секретарей комитетов и администраций улыбку или непонимание. Например, представитель одной из коммерческих PR-структур посоветовала гасить негатив в соцсетях за счет создания фейковых аккаунтов или же уводить дискуссию в другую плоскость. Якобы такую практику специалисты использовали при ведении аккаунтов застройщиков. 

«Когда люди на что-то бурно жалуются, всегда можно сказать: «Вы посмотрите, что в стране делается: власть ворует и так далее», – пересказывают участники семинара.

По их словам, спикеры советовали использовать в основном соцсеть «ВКонтакте». Это тоже вызвало смех у части собравшихся: в «Невской ратуше», куда переехали несколько комитетов городского правительства, именно этот сайт заблокирован на рабочих компьютерах. 

Среди вопросов, интересующих смольнинских пиарщиков, были вполне понятные: например, как продвигать страничку, если писать не о чем или тема просто не сильно интересна рядовому пользователю. В ответ приглашенные эксперты советовали потратиться на рекламу, а, если нет денег на нее, то смириться. 

По сообщению одного из участников семинара, спикеры приводили в качестве примера удачного пиар-хода ответ Алишера Усманова Алексею Навальному, когда миллиардер назвал оппозиционера неучем и произнес знаменитое «тьфу на тебя»

Другой собеседник «Фонтанки» утверждает, что собравшимся грозили пальцем, припоминая выборы в Приморье, где из-за нарушений отменили результаты второго тура, и требовали вести публичную политику так, чтобы не допустить подобного в 2019 году. 

По итогам встречи пресс-секретарям посоветовали использовать в своей работе систему «Крибрум» для мониторинга мнения жителей в соцсетях. 

Закупку системы, которая позволяет анализировать, что пишут пользователи на ту или другую тему, Смольный провел еще в начале года. Пакет аналитических услуг в Интернете на 12 месяцев обошелся комитету по информатизации и связи в 24,7 млн рублей. Выиграло конкурс ООО «Пятый элемент», снизившее начальную цену закупки на 1 процент. 

«Крибрум» — это сервис для отслеживания и анализа упоминаний бренда, продуктов, услуг и ключевых людей. Система автоматически ищет отзывы, анализирует их, указывает на эмоциональную окраску и выгружает данные в виде графиков и отчётов. Сервису помогает специальная лингвистическая технология для тщательного анализа связей между словами», – говорится в рекламных проспектах купленного Смольным продукта.

Согласно техническому заданию, доступ к системе мониторинга и анализа в социальных медиа «Крибрум.Объекты» комитет по информатизации должен получать ежедневно. За 12 месяцев подрядчик должен предоставить Смольному 334 пакета услуг стоимостью 74,8 тысячи рублей. 59 пакетов в первую четверть года, по 91-92 –  в каждую последующую. Из технического задания не совсем ясно, что входит в сам пакет услуг. Согласно открытым данным, стоимость ежемесячной подписки на систему «Крибрум» варьируется от 10 до 60 тысяч рублей ежемесячно. При пересчете заказа в смольнинском контракте на 1 месяц стоимость подписки вполне укладывается в эту сумму. 

Как сказано в техническом задании, «исполнитель должен обеспечить возможность осуществления сбора информации из социальных медиа, включая все крупнейшие блог-платформы, социальные сети, блоги, популярные порталы и форумы, интернет-СМИ, сайты-отзовики, сайты органов государственной власти, муниципальных образований, сайты электронных торговых площадок, публичных чатов в мессенджерах». При сборе информации система должна маркировать сообщения в зависимости от их тональности. Кроме того, чиновникам должны предоставить возможность отслеживать публикации наиболее заинтересовавших их аккаунтов.

По словам участников семинара для пресс-секретарей, на встрече в Доме журналиста систему «Крибрум» одобрили не все. «Этот сервис давно есть у «Медиалогии», и работает он там лучше. Многие критиковали «Крибрум», – сообщил один из собеседников «Фонтанки». Другой участник встречи заметил, что на семинаре вообще первый раз услышал о таком сервисе, то есть ранее так активно в Смольном его не продвигали, хоть заказ и произведен полгода назад.

В комитете по информатизации и связи «Фонтанке» рассказали, что выбрали «Крибрум», так как он охватывает большее количество источников, нежели «Медиалогия», а нужен он для анализа общественного мнения, оценки качества работы чиновников, понимания болевых точек города. Кроме того, с помощью системы чиновники намерены контролировать утечку информации и противодействовать пропаганде терроризма.

Собеседники «Фонтанки» в сфере PR рассказали, что часто пользуются системами анализа соцсетей, однако только в тех случаях, когда бюджет неограничен. «Мониторинг – хлебная тема, себестоимость самого товара в десятки и даже сотни раз ниже. Дешевле и качественней провести ручной мониторинг», – анонимно поделился мнением специалист в сфере PR-сопровождения.

Кстати, система «Крибрум» весьма патриотична. Ее создатели  – Наталья Касперская и Игорь Ашманов. Последний помимо бизнеса увлечен политикой и занимает пост сопредседателя патриотической партии Николая Старикова. Сторонники Алексея Навального утверждали, что в пользу в том числе компаний Ашманова и Касперской некогда писался так называемый «пакет Яровой», ограничивающий распространение информации в Интернете. Сам Ашманов это опровергал, называя оппонентов людьми с болезненной фантазией, и добавлял, что закон спасет граждан России от ЦРУ.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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