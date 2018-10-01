Акинфеева в сборной заменили два зенитовца: капитаном стал Дзюба, а основным вратарем — Лунев

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с основным вратарем после ухода 32-летнего Игоря Акинфеева из национальной команды. Им стал голкипер «Зенита» Андрей Лунев.

«Лунев отыграл прошлый сбор как надо. Мы его знаем, верим в него, и на сегодняшний день в этом плане у нас тоже сомнений нет. Все зависит от игроков — мы никому ничего не можем подарить», – цитирует 1 октября главного тренера сборной Станислава Черчесова sport24.ru.

Также наставник сборной назначил нового капитана, которым раньше тоже был Акинфеев. Им стал еще один игрок «Зенита» – нападающий Артем Дзюба.

Оба игрока проведут в новом качестве ближайшие два матча сборной в рамках Лиги наций: со Швецией 11 октября в Калининграде и с Турцией 14 октября в Сочи.

Артем Дзюба сыграл за сборную 29 матчей, в которых забил 15 голов. На счету Андрея Лунева 5 матчей за сборную и 9 пропущенных мячей.