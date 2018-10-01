Следственный комитет передал в суд дело о «крышевании» нелегалов сотрудниками МВД

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о незаконной миграции. По версии следствия, покровительствовали нелегалам сотрудники профильного подразделения МВД.

Как сообщает городское ГСУ Следственного комитета 1 октября, четверо сотрудников отдела Центрального района Управления по вопросам миграции ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области с тремя соучастниками в 2016 – 2017 годах организовали незаконное пребывание не менее 117 иностранных граждан изготовлением поддельных документов. Денежное вознаграждение составило более 500 тысяч рублей.

В октябре 2017 года была арестована замначальника Центрального отдела УВМ Нина Шопперт. По делу также привлекли ее сослуживцев с фамилиями Микиашвили, Сливчак, Ларина, следует из картотеки Куйбышевского райсуда. Они уволены из органов. Среди фигурантов есть еще один человек по фамилии Шопперт, ему должностное преступление не вменяется. Двое остальных гражданских лиц – Манукян и Чибурова.

Дело расследовалось по статьям 322.1 УК «Организация незаконной миграции» и 286 УК «Превышение должностных полномочий».