Открытие Усть-Ижорского шоссе перенесли на полгода. В срыве сроков винят чемпионат мира по футболу

Строительные работы на Усть-Ижорском шоссе в Колпинском районе закончатся в июне 2019 года. Сроки строительства магистрали, которая должна была открыться в конце 2018-го, сорвались из-за запрета на проведение ряда работ во время чемпионата мира по футболу. Об этом 1 октября «Фонтанке» рассказал Владимир Лейман, член совета директоров компании «Буер», ведущей строительство трассы.

«В связи с рядом объективных обстоятельств открытие движения состоится во II квартале 2019 года. Одной из причин переноса сроков является длительное выполнение ОАО «Российские железные дороги» работ по выносу и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону производства работ по путепроводу. Кроме того, в целях повышения мер безопасности на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года действовал запрет на производство строительно-монтажных работ на железнодорожных путях и в полосе отвода железной дороги», – добавили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Усть-Ижорское шоссе должно будет разгрузить железнодорожный переезд у станции Славянка, где перед шлагбаумом скапливаются огромные пробки — за сутки у водителей есть лишь около 6 часов, чтобы пересечь пути. Работы по строительству трассы, которая соединит Софийскую улицу и поселок Металлострой, компания «Буер» ведет с 2011 года. По первоначальному плану дорога должна была быть готова к июню 2015 года, но к этому моменту компания успела освоить лишь 63% стоимости контракта. Через месяц после просрочки контракт с компаний был расторгнут, но в феврале и марте 2016 года город заключил уже два соглашения с «Буером» стоимостью 2,7 млрд рублей — других желающих заканчивать строительство попросту не нашлось.