В Ульянке горит здание с муниципальным советом, пунктом полиции и “Пятерочкой”

Двухэтажное здание горит в Кировском районе Петербурга днем 1 октября. К месту происшествия подъехали 6 пожарных машин, очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.

Пожар в доме № 9 по улице Генерала Симоняка начался около 15.30. Как объяснили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, в здании среди прочих организаций располагается столовая. Именно она стала причиной задымления и суматохи. В нечищеной вентиляции загорелась накопившаяся пыль, из-за этого пришлось эвакуировать из здания 30 человек.

В доме № 9 по Генерала Симоняка, по данным «2ГИС», находятся также магазин «Пятерочка», участковый пункт полиции, муниципальный совет и около трех десятков других организаций.