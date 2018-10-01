«Имя Кобзона продолжит высокий полет на борту нашего авиалайнера». «Аэрофлот» назовет один из самолетов в честь певца

«Аэрофлот» присвоит одному из своих новых самолетов имя Иосифа Кобзона. Так будет называться среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. В компании решили почтить память певца, политика и общественного деятеля, ушедшего из жизни 30 августа.

В прошлом десятилетии «Аэрофлот» возродил давнюю традицию российской авиации давать самолетам собственные имена. В настоящее время все воздушные суда авиакомпании названы в честь великих россиян – в парке есть «Эйзенштейн» и «Кутузов», «Набоков» и «Магомаев», «Бродский» с «Никулиным» и многие другие.

«Иосиф Кобзон — великий певец и незаурядный человек, которого «Аэрофлот» может с полным основанием назвать своим другом, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — На его песнях воспитана вся наша страна, в том числе несколько поколений советских и российских авиаторов. Считаем своим долгом, чтобы имя Кобзона продолжило высокий полет на борту нашего авиалайнера, вновь и вновь появляясь в самых разных городах России и мира».

Иосиф Кобзон не только часто летал «Аэрофлотом», но и всячески поддерживал компанию. За особые заслуги перед авиаперевозчиком в 2016 году ему в виде исключения присвоили почетное звание «Отличник Аэрофлота» - по статусу оно дается только лучшим работникам компании с длительным стажем и профессиональными достижениями.

Лайнер «Иосиф Кобзон» планируют поставить «Аэрофлоту» в декабре этого года и сразу же ввести в эксплуатацию. Воздушное судно будет работать и на внутрироссийских, и на международных линиях.