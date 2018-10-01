Петербургские банки начали открывать первые эскроу-счета застройщикам

АО «Строительный трест»

Банк «Санкт-Петербург» и компания «Строительный трест» заключили соглашения об открытии счетов эскроу.

Для банка «Санкт-Петербург» это стало первым подобным счетом, открытым участникам долевого строительства. Счет открыт в отношении строящихся многоквартирных домов квартала NEWПИТЕР* в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

По новой редакции 214-ФЗ эскроу-счета применяются для учета и блокирования (депонирования) средств дольщиков, полученных в счет уплаты цены ДДУ. Напомним, обязательными эскроу-счета становятся, если разрешение на строительство получено после 1 июля 2018 года или при регистрации первых ДДУ в ФРС после 1 июля 2019 года.

«Разрешения на строительство домов в нашем проекте NEWПИТЕР получены до 1 июля 2018 года, – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Строительный трест» Беслан Берсиров . – При этом для застройщика допускается добровольный переход на использование счетов эскроу».

«Заключение первой сделки со счетами эскроу – важное для нас событие, – отметила старший вице-президент, директор департамента отрасли строительного комплекса и недвижимости банка «Санкт-Петербург» Екатерина Ганина. – Понимая всю важность изменений законодательства, как для застройщиков, так и для покупателей квартир, мы помогаем своим партнерам-девелоперам максимально эффективно к ним адаптироваться».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

*НьюПитер

Справка о компании АО «Строительный трест»

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/