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Общество
01.10.2018 15:46
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Россельхозбанк получит 20 миллиардов рублей до конца этого года. В следующем году вливания продолжат

Власти России в ближайшие несколько месяцев вложат в капитал Россельхозбанка (РСХБ) еще 20 млрд рублей. Об этом 1 октября заявил на встрече с главой правления финансовой организации Борисом Листовым премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк. В этом году мы направим на докапитализацию 20 млрд рублей и в следующем году докапитализацию продолжим», — цитирует Медведева РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Глава правительства пояснил, что деньги будут выделены для того, чтобы обеспечить РСХБ необходимый уровень ликвидности, дав ему возможность «и дальше успешно кредитовать аграрный сектор».

По данным РСХБ, за январь — август 2018 года банк выдал аграриям кредиты на общую сумму 696 млрд руб, что на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. По состоянию на 1 сентября 2018 года общий объем кредитов, выданных РСХБ аграрному комплексу, составил 1,229 трлн руб.

В 2017 году РСХБ был докапитализирован на 50 млрд руб. «в целях реализации задач в области финансовой поддержки агропромышленного комплекса и расширения кредитования других приоритетных отраслей». Весной 2018 года Минфин предложил докапитализировать РСХБ еще на 5 млрд руб., однако позднее ставший главой Счетной палаты Алексей Кудрин подверг эту идею критике. В свою очередь зампред РСХБ Кирилл Левин в мае говорил, что 5 млрд руб., заложенных в проект бюджетных поправок, недостаточно и банку требуется дополнительно 10 млрд руб.

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