Аландские острова заняли первую строчку по уровню занятости в ЕС

По данным Евростата, у одного из финских регионов — самый высокий уровень занятости в Европе. Это автономная территория между Финляндией и Швецией — Аландские острова. Аланды могут похвастаться показателем в 88,2, сообщает Ilta-Sanomat.

На втором месте оказались британские графства Беркшир, Бакингемшир и Оксфордшир к западу от Лондона. В них уровень занятости составляет 85,2.

Третью строчку занимает сосед Аландских островов — Стокгольм. Шведская столица с показателем в 84,2 сумела обойти немецкие Верхнюю Баварию и Тюбинген.

Средний уровень занятости в Европе составляет 72,1, в Финляндии — 72,6. Что касается безработицы, то в Суоми он ниже, чем в ЕС, — 7,6% против 8,1%. Рекордсмен — Чехия, где уровень безработицы всего 2,5%, что почти в 8 раз ниже, чем у Греции (19,1), которая среди стран Евросоюза в этой статистике находится в конце списка.