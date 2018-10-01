Аландские острова заняли первую строчку по уровню занятости в ЕС
По данным Евростата, у одного из финских регионов — самый высокий уровень занятости в Европе. Это автономная территория между Финляндией и Швецией — Аландские острова. Аланды могут похвастаться показателем в 88,2, сообщает Ilta-Sanomat.
На втором месте оказались британские графства Беркшир, Бакингемшир и Оксфордшир к западу от Лондона. В них уровень занятости составляет 85,2.
Третью строчку занимает сосед Аландских островов — Стокгольм. Шведская столица с показателем в 84,2 сумела обойти немецкие Верхнюю Баварию и Тюбинген.
Средний уровень занятости в Европе составляет 72,1, в Финляндии — 72,6. Что касается безработицы, то в Суоми он ниже, чем в ЕС, — 7,6% против 8,1%. Рекордсмен — Чехия, где уровень безработицы всего 2,5%, что почти в 8 раз ниже, чем у Греции (19,1), которая среди стран Евросоюза в этой статистике находится в конце списка.
Справка:
Аландские острова — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии, населённая финскими шведами и имеющая особый демилитаризованный и моноязычный статус. Численность населения архипелага, по оценке на 31 января 2016 года, составляет 29 214 человек.
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