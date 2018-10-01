Из фуры под Новгородом украли петербургские посылки «Почты России». За возмещением ущерба предприятие отправит к перевозчику

Фура с посылками опустела на пути из Петербурга в Москву. Разрезанный тент машины водитель заметил уже в столице.

Как сообщили «Фонтанке» 1 октября в московской пресс-службе «Почты России», объем ущерба еще не установлен, но за материальной компенсацией владельцев украденного в любом случае отправят в подрядную компанию, которая организовывала перевозку.

Водитель выехал из Северной столицы вечером 28 сентября и сделал только одну получасовую остановку в Великом Новгороде. Именно там, заверил он полицейских, неизвестный и забрался на крышу грузовика, разрезал тент и вытащил несколько посылок. Дыру мужчина увидел, когда уже был в столице. Возбуждено уголовное дело. В «Почте России» добавили, что помогают следствию.