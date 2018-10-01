Мужчина прорвался по лесополосе из России в Финляндию и попросил убежища

Нарушитель границы был задержан финскими пограничниками в районе Иматры 26 сентября. Как рассказали «Фонтанке» в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии 1 октября, неизвестного заметили в пяти километрах к северу от одноимённого пункта пропуска. Мужчину, замёрзшего и промокшего, сразу же задержали. Он заявил, что пришёл в Суоми в поисках политического убежища.

В отношении мужчины начали расследование о нарушении госграницы, а его дело передали в Иммиграционную службу.

По финским законам гражданство лица, нелегально попавшего на территорию страны, но попросившего убежище, не раскрывается.

Отметим, что бегущих в Финляндию чаще отлавливают на российской стороне. Так, на минувшей неделе ПУ ФСБ сообщило о двух выходцах с Северного Кавказа, которые пытались тайно уйти из России от кредитов, а ещё раньше российские пограничники задержали 17 иракцев, мечтавших о жизни в ЕС.

В 2017 году 411 россиян попросили убежища в Суоми. Из 250 россиян, ожидающих решения Иммиграционной службы в ближайшем к границе РФ центре для беженцев, две трети – сторонники религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в России).