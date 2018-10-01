Черчесов о решении Акинфеева покинуть сборную России: Мы долго обсуждали с ним эту тему

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение 32-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить выступление за национальную команду.

«С Акинфеевым мы вчера встречались, долго обсуждали эту тему. Он свое мнение высказал, принял такое решение, и его надо уважать», – цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Станислав Черчесов – о составе на матчи со Швецией и Турцией. Эксклюзив РФС ТВ pic.twitter.com/Bsx91M4Xxd — Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.

Напомним, Игорь Акинфеев играл за сборную России 15 лет: с 2004 по 2018 год. За это время Акинфеев сыграл в футболке национальной команды 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей. В 2008 году в составе сборной Акинфеев завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.

Голкипер ЦСКА стал четвертым футболистом после чемпионата мира – 2018, где сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, который объявил о завершении карьеры в национальной команде. Ранее о таком же решении объявили Юрий Жирков, Сергей Игнашевич и Александр Самедов.