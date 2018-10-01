На «Невский проспект» с Михайловской улицы будет не попасть по вечерам

Первый вестибюль станции «Невский проспект» – выход на Михайловскую улицу — будут закрывать по вечерам из-за ремонта эскалатора, сообщает 1 октября «Петербургский метрополитен».

Как рассказали на предприятии, в первый вестибюль ключевой станции второй линии метро будет не попасть с 16.45 до 18.45. Ограничение будет действовать в течение двух месяцев — с 4 октября по 12 декабря текущего года. Один из подъемников на станции ждет капитальный ремонт.