Уральские благотворители собирают помощь депутату Вере Ганзя, которой не хватает зарплаты почти в 400 тысяч

Благотворительный фонд «Человечек» из Екатеринбурга объявил сбор средств для депутата Государственной думы Веры Ганзя, которая накануне пожаловалась на нехватку денег. Народная избранница, уверены попечители, попала в затруднительное положение.

Фонд рассчитывает собрать 380 тысяч рублей, именно столько зарабатывает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя. Сбор стартовал в пятницу, 28 сентября, в настоящее время на помощь депутату поступило 1633 рубля. «Благотворительный фонд «Человечек» выражает надежду, что мы всем миром сможем спасти слугу народа. Просим всех неравнодушных людей подарить шанс на жизнь и счастливое будущее! Все собранные средства будут переданы лично в руки малоимущей», – отмечают благотворители.

Отчет фонда о поступлениях размещен в соцсетях, судя по опубликованным данным, средняя сумма пожертвования – 1 рубль. «К сожалению, у Веры редкий диагноз – у нее не усваивается обычная еда, она может есть только деньги..., в крайнем случае – лобстеров или икру», – иронизируют жертвователи. «А как передать комбинацию из трёх пальцeв? В народe называeтся кукиш», – задаются вопросом другие пользователи.

Вера Ганзя пожаловалась на нехватку денег в интервью на радиостанции «Говорит Москва». Из-за отсутствия представительских расходов у нее от «зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте».

Отметим, что других проектов у благотворительного фонда сейчас нет. В попечительский совет «Человечка» входит Алексей Столяров, он же пранкер Лексус. От имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого он обсудил итоги расследования ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей с главой организации Ахметом Узюмджю. Он же беседовал с постпредом США при ООН Никки Хейли и американскими сенаторами Джоном Маккейном и Линдси Грэмом.