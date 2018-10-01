Суд вернулся к рассмотрению дела о разрыве контракта стоимостью 2,5 млрд рублей на строительство новой сцены МДТ

Арбитражный суд Петербурга возобновил рассмотрение исковых требований компании «Стройсоюз СВ» к Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ (СЗД). Фирма в судебном порядке пытается признать незаконным разрыв госконтракта стоимостью 2,5 млрд рублей на создание второй сцены Малого драматического театра (МДТ). Информация об этом размещена 1 октября на сайте «Электронное правосудие».

Дело было возобновлено из-за окончания срока проведения строительно-технической экспертизы, которая должна была завершиться до конца сентября 2018 года. В декабре 2016-го СЗД расторгла соглашение со «Стройсоюз СВ» в связи с нарушением сроков строительства, после чего в суде потребовала с компании 222 млн рублей. В ответ строители подали иск о признании неправомерным разрыва контракта.

Суды первой и апелляционной инстанций в июле – октябре 2017 года встали на сторону компании, однако в декабре кассационный арбитраж отправил дело в арбитражный суд на новое рассмотрение. В феврале 2018 года дело было приостановлено для проведения экспертизы. Следующее судебное заседание состоится 12 октября 2018 года.

Компания «Стройсоюз СВ» была признана банкротом в апреле 2018 года. Её бывший бенефициар Максим Корнеев получил известность в связи с тем, что якобы угрожал АО «Институт деловой репутации». Эта компания проводит сертификацию по ГОСТу «Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций».

В апреле 2018 года Смольнинский районный суд на 2 месяца отправил бизнесмена в следственный изолятор. Предприниматель Корнеев был задержан в конце февраля. Его обвиняют в хищении 45 миллионов, которые были переведены на счета подконтрольной бизнесмену фирмы «Стройсоюз СВ».