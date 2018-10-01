Смольный "на честном слове" дал стратегическому инвестору участки под гостиницу на Смоленке

Строительство гостиницы в устье Смоленки городские власти еще полтора года назад наделили статусом стратегического инвестиционного проекта. Но соглашение - как и на каких условиях застройщик будет осваивать набережную, - и 26 сентября все еще отсутствовало.

проект затройки//«Мастер Девелопмент»

Возведением гостинично-офисного комплекса "Корабли" на Васильевском острове в партнерстве с "Плаза Лотос Групп" Михаила Зингаревича займется ООО "Мастер Девелопмент". Согласно базе данных СПАРК, гендиректором и единственным владельцем компании является бывший глава комитета по строительству Петербурга Вячеслав Семененко. Договор об аренде двух участков по 1,1 га каждый без проведения торгов заключен с ООО "Новые территории девелопмент" (НТД), аффилированным с "Плаза Лотос Групп". В НТД Семененко владеет 67% уставного капитала.

Как следует из ответа комитета по инвестициям, 26 сентября данного председателю регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марине Шишкиной, соглашение о реализации стратегического проекта между городом и инвестором на момент подготовки письма отсутствовало. Сослался Смольный на редакцию закона от 19.11.2008 № 742-136 "О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга", действовавшую до 1 мая 2017 года, в рамках которой заключение такого соглашения не являлось обязательным.



Скачать документ Adobe Acrobat (PDF),3,56 Мб



Автор: предоставлен членом инициативной группы

В свежей редакции закона говорится, что лишиться стратегического статуса проект может из-за нарушения инвестором существенных условий этого документа. Но раз нет соглашения, то и нарушать нечего.

Кроме того, до 22 ноября свое отношение к инвестпроекту должно высказать управление Федеральной антимонопольной службы, – а два участка под гостинично-офисный комплекс были предоставлены Смольным без торгов.

Отсутствие (по данным на 26 сентября) соглашения может стать козырем местных жителей в борьбе за "парк на Смоленке". Против строительства гостиничного комплекса по адресу: улица Кораблестроителей, участки 1 и 2, активно выступают василеостровцы. На митинге 30 сентября, собравшем более 500 человек, депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник объявил о формировании инициативной группы горожан для вынесения вопроса на общегородской референдум.

"Мы не терпилоиды, мы не будем послушно, как рабы, как крепостные, идти на поводу у корыстных интересов власти", – прокомментировал парламентарий предложение вынести вопрос застройки Смоленки на голосование.

В 2017 году городской парламент утвердил увеличение минимальной численности инициативной группы для проведения референдума – с 20 до 300 человек. Однако, как показала практика, даже в случае, когда речь идет о местных вопросах, петербуржцы с лихвой преодолевают этот барьер. Так, например, инициативной группе, протестующей против строительства торгово-развлекательного комплекса с океанариумом в парке Интернационалистов, удалось собрать более 500 человек.

Ни одна из подобных инициатив в городе до стадии голосования не дошла, напоминает Резник. "Но в целом общественная кампания может быть признана успешной: башни на Охте нет, а Исаакиевский собор принадлежит городу", – резюмировал парламентарий.

Снижать уровень протестов активисты не намерены: в планах осенний марафон пикетов у Смольного и Заксобрания, дальнейший сбор подписей в защиту "парка на Смоленке", а также проведение еще одного митинга. Кроме того, в сентябре жители подали иск к Госстройнадзору с требованием отменить разрешение на строительство гостиничного комплекса. Более резонансный посыл прозвучал на акции 30 сентября: власть, которая не слышит мнение горожан, не получает их голоса на выборах.

История борьбы василеостровцев за парк на Смоленке насчитывает более трех лет.

В сентябре 2015 года более тысячи жителей острова обратились в городской парламент с просьбой наделить участки в устье Смоленки статусом "зоны зеленых насаждений общего пользования", запрещающим капитальное строительство. Для включения в ЗНОП инвентаризацию земли должен был провести комитет имущественных отношений, который, по словам заявителей, очертил сроки полевых обследований – с 16 апреля по 30 июня 2016 года. Однако вместо этого уже в мае того же года, то есть спустя девять месяцев после обращения, Смольный отдал территории под строительство гостинично-офисного комплекса. Активисты обращались к депутатам городского ЗакСа и Государственной думы, в прокуратуру, к городским властям, а также к губернатору Петербурга.

"На протяжении трех лет мы писали обращения на имя губернатора. Ни на одно из них мы не получили ответа. Ни на одно! Сейчас на объект подвозится новая партия бетонного забора. Все продолжается", – говорит организатор митинга "За парк на Смоленке" Нэлли Вавилина.

Зимой 2018 года противники застройки устья реки нашли поддержку у Минстроя, который предложил городскому правительству обратиться к инвестору с вопросом о целесообразности реализации проекта. Активисты уверены: городские власти письмо федерального ведомства проигнорировали. С вопросом, соответствует ли это действительности, "Фонтанка" обратилась в комитет по инвестициям.

Осенью комиссия по Генплану одобрила перевод в рекреационную зону участков в устье Смоленки, где ранее предполагали строительство Театра песни Аллы Пугачевой, но сменить назначение двух соседних участком земли, где предполагается возведение "Кораблей", отказалась.

Среди плюсов проекта застройщик подчеркивает благоустройство набережной Смоленки . Генеральный директор PlazaLotusGroup Марина Павлюкевич рассказала "Фонтанке", что в рамках строительства комплекса "Корабли" "предполагается благоустройство и озеленение территории в соответствии с мировыми стандартами организации городской среды". Инвестор анонсирует появление пешеходной зоны, обзорных точек с видом на Финский залив, арт-пространства, детских игровых зон и променада, связывающего территорию комплекса с будущим парком на Смоленке. Расходы на это "Плаза" пусть и на словах, но обещает взять на себя. В благоустройстве городских территорий, прилегающих к гостиничному комплексу, инвестор высказал готовность "оказать посильную помощь".

В разговоре с "Фонтанкой" гендиректор АО «Мастер-Девелопмент» Вячеслав Семененко подтвердил, что за свой счет застройщик облагородит территорию рядом с "Кораблями". Однако степень финансового участия в оформлении всей набережной остается неясной. Семененко лишь резюмировал, что такое благоустройство "будет стоить дороже всего проекта".

Бизнесмен сообщил, что с местными жителями уже идут переговоры. Судя по уровню протеста, пока назвать их успешными сложно. На прошедшем в воскресенье митинге активисты, комментируя озвученную представителем застройщика готовность сесть за стол переговоров, эмоционально реагировали: единственное условие – уход инвестора со Смоленки и организация на этом месте парка.

Ирина Корбат для "Фонтанки.ру"