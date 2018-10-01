Глава обслуживавшего РПЦ банка получил 8 лет колонии за хищение 760 миллионов рублей

Бывший председатель правления обслуживавшего Русскую православную церковь Эргобанка Вячеслав Бармин получил 8 лет колонии общего режима за хищение почти 760 миллионов рублей.

Об этом 1 октября сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Приговор Бармину прозвучал в стенах Тверского районного суда Москвы. Наказание экс-предправления Эргобанка будет отбывать в колонии общего режима. Напомним, Бармин обвинялся в хищении чужого имущества путем присвоения. Следствие установило, что в декабре 2015 года он воспользовался кассовыми ордерами, изготовленными по его поручению сотрудниками Эргобанка, и изъял из хранилища банка валюту в долларах, евро и рублях на сумму 758,8 млн руб. После этого он потратил деньги на собственные нужды.

Ревизия кассы банка выявила недостачу в феврале 2016 года. Озвученная сумма, которую якобы присвоил себе Бармин, тогда была чуть больше – 780 миллионов рублей. Чуть ранее Центробанк отозвал у Эргобанка лицензию.

В Эргобанке обслуживалась 61 организация Русской православной церкви. РПЦ, по данным РБК, вела переговоры о возможной покупке контрольного пакета акций банка.