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Общество
01.10.2018 14:27
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Генпрокуратура считает, что в России нет уголовных дел за лайки. В ведомстве забыли про «Одноклассников»

В России не возбуждено ни одного уголовного дела за лайки в социальных сетях. Как пишет «Газета.ру», об этом 1 октября заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. 

«Окрестили так все эти дела — «о лайках и репостах». Вот тут надо разделять: за репосты есть [уголовные дела], потому что репосты — это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», – сказал Куренной.

По словам представителя прокуратуры, большинство уголовных дел об экстремизме связаны с Интернетом. Так, в 2017 году почти 75% таких дел приходились на Сеть, а за первые шесть месяцев текущего года их число составило почти 74%. «Основной экстремизм у нас в Интернете», – резюмировал Куренной.

Однако блогеры и пользователи соцсетей уже заметили, что, например, лайк в социальной сети «Одноклассники» автоматически означает и репост. И в июле 2018-го врач из Хабаровского края поставил лайк изображению в этой соцсети, после чего было заведено уголовное дело об экстремизме.

Напомним, что в России несколько человек получили сроки за репост картинок или текстов в Сети. По оценкам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, число уголовных дел об экстремизме в социальных сетях за последние три года выросло почти в пять раз. Например, в мае 2016 года один год и три месяца колонии-поселения получил житель Бердска за размещение в социальных сетях антиправославной картинки купающихся в проруби. В ноябре 2016 года воспитательница из Курганской области была осуждена на полгода колонии за репост ролика с издевательствами над ребенком. Причем женщина как раз осуждала происходящее. В 2017-м она вышла на свободу. 

Представители власти неоднократно выступали против вала дел за лайки и репосты. Так, президент Владимир Путин заявил, что «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что нельзя формально подходить к наказанию за репост. Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что его ведомство поддерживает законопроект об отмене уголовной ответственности за лайки и репосты. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова также поддержала смягчение наказания за подобные проступки. В итоге 20 сентября пленум Верховного суда внес изменения в постановление о судебной практике по делам об экстремизме в соцсетях. Высший судебный орган рекомендовал при вынесении вердиктов учитывать контекст публикаций и напомнил о конституционном праве граждан делиться информацией. Правда, эксперты сразу же заявили, что по сути решение ВС ничего не меняет, поскольку оставляет окончательное решение на усмотрение суда.

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