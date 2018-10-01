В Минпромторге отрицают, что разработали законопроект о продаже пива по ночам. Но подтверждают, что думают об этом

Законопроект, который позволил бы продавать пиво в алюминиевых банках по ночам, не разработан и не направлялся для обсуждения и согласования ни в какие ведомства. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом 1 октября заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Напомним, ранее о том, что чиновники решили оригинальным образом противостоять санкциям и поддержать производителей алюминия, написал также «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.