В Минпромторге отрицают, что разработали законопроект о продаже пива по ночам. Но подтверждают, что думают об этом
Законопроект, который позволил бы продавать пиво в алюминиевых банках по ночам, не разработан и не направлялся для обсуждения и согласования ни в какие ведомства. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом 1 октября заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Напомним, ранее о том, что чиновники решили оригинальным образом противостоять санкциям и поддержать производителей алюминия, написал также «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
«Такое предложение действительно поступало от экспертов торговой отрасли, но законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в ФЗ "О госрегулировании производства и оборота торговой продукции", до настоящего времени не разработан и не направлялся ни на общественное обсуждение, ни на согласование в другие ведомства»,— пояснил Евтухов.
Справка:
Запрет на продажу пива по ночам действует в России с 2013 года. Также нельзя торговать им в киосках и ларьках.
Единственный производитель алюминия в России — компания «Русал» Олега Дерипаски. Бизнесмен был внесен в санкционный список США 6 апреля 2018 года. Под ограничительные меры попали и связанные с ним компании. Компании Дерипаски получат государственные льготы при госзакупках сроком на год.