«Великолукский мясокомбинат» заплатит штраф за имитацию упаковки сосисок «Пит-продукта»

Петербургские антимонопольщики присмотрелись к оформлению упаковок с сосисками и сочли их схожими до степени смешения. Процент от выручки в качестве штрафа заплатит «Великолукский мясокомбинат».

Как сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы, на заседании 1 октября «Пит-продукт» отстоял свой логотип и стиль оформления продукции. ФАС признала, что «Великолукский мясокомбинат» изменил упаковку, когда из своих фирменных магазинов вышел в крупные торговые сети, и сделал ее крайне похожей на ту, что используют конкуренты. Антимонопольщики назвали это нарушением закона о защите конкуренции, компания будет оштрафована по статье 14.33 КоАП. Штраф по ней назначается как процент от заработанной суммы от реализации товара. Упаковку переделывать производителю не придется – «Великолукский комбинат» уже сменил стиль оформления.

Дело было возбуждено 20 марта после обращения в ведомство «Пит-продукта».