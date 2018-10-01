«Кремль больше не хочет участвовать в этой дискуссии». Песков отказался обсуждать дело Скрипалей с журналистами

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль больше не собирается обсуждать со СМИ отравление Скрипалей или возможных подозреваемых в этом преступлении. Об этом 1 октября пишет Russia Today.

Пескову начали задавать вопрос о личности одного из подозреваемых — Руслана Боширова, который якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Вопрос начинался с фразы «ВВС подтвердила, что».

«Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или ещё что-то. И, поскольку вся дискуссия ведётся на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия предлагала свою помощь в расследовании инцидента, однако Великобритания от нее отказалась.

Напомним, издание The Insider и эксперты Bellingcat заявили о том, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого британские власти подозревают в отравлении Скрипалей. Чепига якобы является полковником ГРУ и Героем России. Песков ранее говорил, что в Кремле нет сведений о награждении человека с такими именем и фамилией.