«Кремль больше не хочет участвовать в этой дискуссии». Песков отказался обсуждать дело Скрипалей с журналистами
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль больше не собирается обсуждать со СМИ отравление Скрипалей или возможных подозреваемых в этом преступлении. Об этом 1 октября пишет Russia Today.
Пескову начали задавать вопрос о личности одного из подозреваемых — Руслана Боширова, который якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Вопрос начинался с фразы «ВВС подтвердила, что».
«Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или ещё что-то. И, поскольку вся дискуссия ведётся на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что Россия предлагала свою помощь в расследовании инцидента, однако Великобритания от нее отказалась.
Напомним, издание The Insider и эксперты Bellingcat заявили о том, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого британские власти подозревают в отравлении Скрипалей. Чепига якобы является полковником ГРУ и Героем России. Песков ранее говорил, что в Кремле нет сведений о награждении человека с такими именем и фамилией.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали в России. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
В сентябре Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Ответы «русских туристов», приехавших посмотреть на собор в Солсбери, показались многим полными нестыковок. Это запустило новую волну расследований.