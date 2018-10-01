18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +10
$ 65.57р
75.99р
17:10 01.10.2018
Расширенный поиск

Власть
01.10.2018 13:41
Печать

«Кремль больше не хочет участвовать в этой дискуссии». Песков отказался обсуждать дело Скрипалей с журналистами

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль больше не собирается обсуждать со СМИ отравление Скрипалей или возможных подозреваемых в этом преступлении. Об этом 1 октября пишет Russia Today.

Пескову начали задавать вопрос о личности одного из подозреваемых — Руслана Боширова, который якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Вопрос начинался с фразы «ВВС подтвердила, что». 

«Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или ещё что-то. И, поскольку вся дискуссия ведётся на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия предлагала свою помощь в расследовании инцидента, однако Великобритания от нее отказалась. 

Напомним, издание The Insider и эксперты Bellingcat заявили о том, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого британские власти подозревают в отравлении Скрипалей. Чепига якобы является полковником ГРУ и Героем России. Песков ранее говорил, что в Кремле нет сведений о награждении человека с такими именем и фамилией.

Справка:

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали в России. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

В сентябре Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Ответы «русских туристов», приехавших посмотреть на собор в Солсбери, показались многим полными нестыковок. Это запустило новую волну расследований.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Строительный трест»
01.10.2018 15:38

Петербургские банки начали открывать первые эскроу-счета застройщикам

Банк «Санкт-Петербург» и компания «Строительный трест» заключили соглашения об открытии счетов эскроу
https://pixabay.com
01.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Setl Group
01.10.2018 10:57

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России. В рейтинге, составленном журналом Forbes, холдинг поднялся сразу на 44 позиции по сравнению с прошлым годом. Компании ранжировались по выручке.
Магазин "Кей"
01.10.2018 09:28

Подборка легких и производительных ноутбуков конца 2018 года по версии КЕЙ

В данной статье КЕЙ рассмотрит самые легкие и тонкие устройства из разных ценовых сегментов.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
28.09.2018 18:30

ГК «Лидер Групп» победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Жилой комплекс бизнес-класса LENINGRAD* от ГК «Лидер Групп» стал победителем в номинации «Лучший объект жилищного строительства» на ежегодном профессиональном конкурсе «Лидер строительного качества»
ГК «Эталон»
28.09.2018 17:59

Группа «Эталон» награждена дипломом конкурса «Лидер строительного качества»

Жилой комплекс «Дом на Блюхера», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная», был отмечен жюри конкурса «Лидер строительного качества – 2018» и награжден дипломом 1 степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
Компания «Мастер Девелопмент»
28.09.2018 16:14

На Васильевском острове появится новый гостиничный комплекс для делового туризма

Компания «Мастер Девелопмент», реализующая в партнерстве с «Плаза Лотус Груп» стратегический проект по строительству гостиниц массового сегмента в Петербурге, строит 4-звездочный гостиничный комплекс «Корабли» на участке площадью 2 га на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.09.2018 15:42

«Победа» перевезла 5 000 000 пассажиров с начала года

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла пятимиллионного пассажира с начала года.
Анатолий Смирнов/ ГК «ЦДС»
28.09.2018 14:30

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Группа ЦДС победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018» в номинации «Лучшая строительная площадка»
Setl City
28.09.2018 14:17

Setl City стала «Лидером строительного качества»

ЖК «Солнечный город» от Setl City получил диплом первой степени на конкурсе «Лидер строительного качества-2018» в номинации «Лучший объект жилищного строительства». Церемония награждения состоялась 27 сентября
АО «Строительный трест»
28.09.2018 13:59

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в сентябре

Компания «Строительный трест» информирует о ходе строительства жилых комплексов в сентябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR.
ГК "КВС"
28.09.2018 13:33

Открытие первой «Ярмарки талантов» в микрорайоне «Ясно.Янино»

Сегодня застройщик не только возводит жилые комплексы, а создает комфортную среду обитания. Компания «КВС» уже не первый год помогает начинающим бизнесменам в реализации их проектов. Одним из таких проектов стал детский клуб «Цветы жизни»