В Ленобласти открывается виадук, который позволит быстрее объехать «Скандинавию» и не платить «Платону»

В Выборгском районе Ленобласти 2 октября откроется новый путепровод, который позволит убрать заторы на железнодорожных переездах, вызванные постоянно растущим количеством грузовых и пассажирских поездов в сторону Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству и управления по транспорту Ленинградской области.

Автомобили смогут беспрепятственно пересекать железную дорогу на станции Пальцево (на перегоне Таммисуо — Гвардейское). Это последний из трех виадуков, построенных дорожниками Ленобласти на перегоне Выборг — Каменногорск.

Теоретически это даёт возможность быстрее объезжать ведущую в Финляндию «Скандинавию», если возникает такая необходимость. К этому способу могут, вероятно, прибегнуть и большегрузы, которые не хотят платить по системе «Платон» (система внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн). Виадук находится на дороге регионального значения, так что у дальнобойщиков появился шанс сэкономить. Также железная дорога сможет увеличить количество поездов.