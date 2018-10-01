МЧС готовится к войне. Всероссийскую тренировку гражданской обороны посвятили внешней агрессии

МЧС России объявило тему всероссийской тренировки гражданской обороны. Десятки миллионов человек репетируют войну.

О начале масштабной тренировки 1 октября объявил министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев. Ее легенда заключена в обострении внешнеполитической обстановки и угрозе внешнего врага.

В Северо-Западном региональном центре МЧС уточнили, что тренировка продлится до 3 октября включительно.

«Она никак не отразится на повседневной жизни и работе населения. В ней задействованы, в основном, органы управления гражданской обороной и защитой от чрезвычайных ситуаций», – добавили в подразделении.

Всероссийская тренировка проводится ежегодно, военную легенду МЧС объявило впервые. Например, в 2016 году темой учений были мероприятия по ГО в условиях крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера. В 2013 году единого сценария тренировки не было, для всех субъектов страны разработали 350 индивидуальных легенд аварий или ЧС.

В тренировке-2018 участвуют десятки миллионов человек – не только сотрудники МЧС, но и чиновники и представители предприятий. За три дня проверят готовность укрытий, маршруты эвакуации, способы маскировки потенциально опасных объектов в условиях военного времени.