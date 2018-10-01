Семь игроков «Зенита» вызваны в сборную России на матчи со Швецией и Турцией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил состав на матчи со Швецией и Турцией в рамках Лиги наций. Из 25 вызванных футболистов семеро представляют петербургский «Зенит».

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Матч со Швецией состоится 11 октября в Калининграде, встреча с Турцией — 14 октября в Сочи.

Напомним, после домашнего чемпионата мира сборная России сыграла два матча. В Лиге наций россияне обыграли Турцию 2:1, а в товарищеской встрече разгромили Чехию 5:1. Ранее сегодня об уходе из сборной объявил вратарь Игорь Акинфеев, на протяжении 15 лет бывший ее основным голкипером.