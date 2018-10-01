Бывшего украинского министра задержали в Москве за нападение на посольство России

Московская полиция задержала экс-главу министерства транспорта Украины, которого подозревают в атаке на российскую дипмиссию в Киеве.

Находящийся в федеральном розыске 50-летний украинский политик Николай Рудьковский попался 28 сентября. Его подозревают в нападении на дипучреждение, находящееся под международной защитой. Об этом 1 октября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на свои источники.

Рудьковский кинул камень в здание российского посольства в июне 2014 года во время беспорядков в украинской столице. После этого Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политика из бывшей постсоветской республики.

Ранее вопросы к Рудьковскому возникли у полиции ОАЭ, где его, по сообщениям СМИ, задержали за поддельные документы. Сам политик заявил, что это «фейк».

Николай Рудьковский - народный депутат Украины IV, V, VII созывов и министр транспорта и связи с 2006 по 2007 год.