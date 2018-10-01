«Я ухожу со спокойной душой». Игорь Акинфеев завершает карьеру в сборной России

Вратарь клуба ЦСКА и многолетний лидер сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил об уходе из национальной команды. Официальное обращение игрока опубликовано 1 октября на сайте армейского клуба.

«15 лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады», – пишет Акинфеев.

По словам футболиста, выступление на домашнем чемпионате мира стало пиком его карьеры в сборной, где он отыграл с 2004 по 2018 год. За это время Акинфеев сыграл в футболке национальной команды 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей. В 2008 году в составе сборной Акинфеев завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.

Напомним, что после домашнего чемпионата мира большинство многолетних лидеров команды завершили выступление за нее. Среди них Юрий Жирков, Сергей Игнашевич и Александр Самедов.