Минобороны поздравило боевых роботов с Днем сухопутных войск. И показало, как они тренируются вместе с пехотой

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в Youtube видеопоздравление с Днем сухопутных войск. В этом году ведомство поздравило не только пехоту, танкистов, ракетчиков и артиллеристов, но и боевых роботов.

В клипе показаны кадры учений с участием многофункционального дистанционно управляемого робота-танка «Уран-9». Напомним, впервые его показали на параде Победы в 2018 году. Комплекс несет четыре противотанковые ракеты «Атака», 30-миллиметровую автоматическую пушку, пулеметы и огнеметные установки «Шмель-М».

Кроме того, на видео продемонстрировали подготовку офицеров-мотострелков в Московском высшем общевойсковом командном училище, а также «захватывающие эпизоды недавно прошедших учений, где показана работа подразделений инженерных войск и войск РХБ защиты, масштабные картины стрельбы реактивных систем залпового огня «Ураган», САУ «Акация», БМПТ «Терминатор» и пуски крылатых ракет ОТРК «Искандер», – говорится в сообщении Минобороны.

Также военные подчеркнули, что в 2018 году Сухопутные войска провели более 4,5 тысяч учений. В воинские части поступило более 2 500 новых основных образцов вооружения и спецтехники (ВВСТ). Таким образом, обеспеченность современными ВВСТ достигла 54%. Согласно решению Владимира Путина, эта доля должна быть доведена до 70% к 2020 году.