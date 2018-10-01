Осенний «губернаторопад» продолжается: главе Забайкалья ищут замену

После всего двух лет на посту главы Забайкальского края Наталья Жданова может досрочно уйти в отставку. Ее предшественник также не доработал до конца срока.

Ротация губернаторов опять может коснуться Забайкальского края – федеральные власти заняты поиском человека, способного возглавить субъект Сибирского федерального округа. Об этом 1 октября сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В Москве недовольны тем, что во время правления 54-летней Ждановой в регионе сохраняется сложная социально-экономическая ситуация, а рейтинг губернатора находится на низком уровне. Помимо этого, в Забайкалье прошли акции протеста бюджетников.

Собеседник РБК в регионе отметил, что губернатор практически прекратила активную деятельность и «как будто чего-то ждет».

Наталья Жданова повторяет судьбу своего предшественника, справедливоросса Константина Ильковского, который также ушел из-за претензий федерального центра. Его уходу предшествовал доклад о срыве программы расселения аварийного жилья в Забайкалье. Непростая ситуация в регионе заставила президента Владимира Путина «лично методом погружения», как это описал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, разбираться в проблемах сибирского субъекта. После этого врио губернатора была назначена спикер Заксобрания Наталья Жданова.

Напомним также, что на сентябрьских выборах «Единая Россия» взяла большинство в Заксобрании региона (28,31%), но потеряла 10% по сравнению с прошлым избирательным циклом. При этом на выборах в муниципальные советы единороссы иногда уступали оппозиции, как, например, случилось в крупнейшем Читинском районе.

Напомним, в конце сентября Владимир Путин уже сменил глав четырех российских регионов — Кабардино-Балкарии, Приморского края, Астраханской и Сахалинской областей.