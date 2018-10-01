Осужденному за взятку Нотягу отказали в условно-досрочном освобождении. Суд считает, что он неисправим

Вячеслав Нотяг не добился условно-досрочного освобождения после приговора о получении взятки. В ходатайстве отказал Смольнинский районный суд Петербурга, который не счел бывшего депутата вставшим на путь исправления.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, ходатайство Нотяга рассматривалось 1 октября. Он просил освободить его из-под стражи до окончания срока приговора.

«Вынесено постановление об отказе в условно-досрочном освобождении Вячеслава Нотяга», – уточняет пресс-служба.

Бывший парламентарий был задержан в апреле 2016 года по обвинению в получении взятки 1,2 млн рублей от владельца стройкомпании «Воин-В» Олега Глущенко. Приговор Нотягу – три года колонии и штраф 1 млн рублей – вступил в силу в мае 2018-го. Осужденный, пробыв под арестом две трети назначенного срока, сразу получил право на ходатайство об условно-досрочном освобождении и им воспользовался.

Против УДО Нотяга возражала прокуратура. Он, например, из присужденного штрафа выплатил только 600 тысяч рублей. Больница УФСИН, где по состоянию здоровья находится осужденный, оставляла удовлетворение ходатайства на усмотрение суда.

В Смольнинском посчитали, что Нотяг для своего исправления должен полностью отбыть назначенное наказание.