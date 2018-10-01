Доброе дело
01.10.2018 12:14
«Доброе сердце» поможет тяжелобольным детям
В Петербурге 1 октября началась благотворительная акция «Доброе сердце», призванная помочь тяжелобольным детям – подопечным фонда «Алёша».
В течение всего октября в ресторанах города можно будет заказать авторский десерт – медовый пряник в виде сердца. Средства от продажи пряников направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
В фонде рассказали, что в ходе предыдущей акции «Доброе сердце», которая проходила в июле, удалось собрать средства на лечение шестерых детей.
Более подробно об акции можно узнать на сайте БФ «Алёша».
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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