«Доброе сердце» поможет тяжелобольным детям

В Петербурге 1 октября началась благотворительная акция «Доброе сердце», призванная помочь тяжелобольным детям – подопечным фонда «Алёша».

В течение всего октября в ресторанах города можно будет заказать авторский десерт – медовый пряник в виде сердца. Средства от продажи пряников направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

В фонде рассказали, что в ходе предыдущей акции «Доброе сердце», которая проходила в июле, удалось собрать средства на лечение шестерых детей.

Более подробно об акции можно узнать на сайте БФ «Алёша».