Специалисты назвали причину самопроизвольной разводки Володарского моста

Незапланированный подъем Володарского моста мог случиться из-за сбоя в системе управления разводным пролетом во время проверки готовности оборудования. Такой вывод сделали специалисты из Петербургского государственного института путей сообщения, сообщили в «Мостотресте» 1 октября.

Кроме того, при изучении работы переправы ученые обнаружили, что поднимающаяся часть моста имеет специфический дефект, из-за которого разводящийся пролет «ходит» вправо-влево. Это оказывает негативное воздействие на механизмы Володарского моста и также могло стать одной из причин самопроизвольного подъема.

«Оценивая результаты выполненного обследования в целом, специалисты пришли к выводу о том, что в настоящее время разводной пролет Володарского моста находится в исправном и работоспособном состоянии. Все элементы механизма разводки – гидроцилиндры, основные насосные станции, гидромагистрали, аппаратура управления – работают штатно, дефектов и повреждений не имеют. Также полностью исправны элементы замков запирания крыла, фиксирующие крыло в наведенном/разведенном положении», – сообщили в СПб ГКУ «Мостотрест».

В учреждении также подчеркнули, что сейчас процесс разводки проходит под дополнительным контролем. Обследование переправы «Мостотрест» заказал после того, как 25 августа Володарский мост начал самопроизвольную разводку, приподнявшись на 30–40 сантиметров. В результате в образовавшийся пролет врезались 2 легковушки и 1 автобус, их водители были госпитализированы.

Первоначально в «Мостотресте» была другая версия. В учреждении заявили, что причина незапланированной разводки моста, на котором буквально за день до происшествия закончился ремонт, заключается в дополнительной нагрузке на переправу. Она соответствовала версии близких к ситуации собеседников «Фонтанки», которые рассказали, что дело могло быть в слишком тяжелом асфальте, уложенном накануне ДТП.