В Москве двое полицейских обстреляли прохожего за сделанное замечание

Двое полицейских задержаны в Москве после того, как обстреляли прохожего. Оба стража порядка были не при исполнении, а один и вовсе находился в отпуске.

По данным «Медиазоны», задержанные — сотрудники ОМВД по Даниловскому району. 25-летнего жителя Пятигорска они повстречали около полуночи 30 сентября у дома №10 по Дербеневской улице. Конфликт якобы произошел из-за того, что прохожий сделал сотрудникам правопорядка замечание — за стрельбу в воздух. В следующее мгновение травматический пистолет был направлен уже в мужчину.

Россиянин серьезно пострадал. С ранениями в грудь, живот и голову его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Задержанные – 34-летний лейтенант и 33-летний старший сержант полиции. Оба были не при исполнении. Один находился в отпуске.

В столичном ГУ МВД информацию о случившемся подтвердили, отметив, что полицейским грозит уголовная ответственность и увольнение. Руководителей стрелков привлекут к дисциплинарной ответственности.