Президент YIT: В России и Финляндии мы строим по-разному

Гигант финского строительного бизнеса YIT фиксирует ухудшение экономической ситуации в России, однако не думает о сворачивании бизнеса, руководствуясь финским прагматизмом. Чем квартиры для русских отличаются от жилья для финнов и почему Петербург хорошее место для работы – «Фонтанке» рассказал президент и гендиректор YIT Кари Каунискангас.

из личного архива Кари Каунаскангаса

- В 2011 году вы назвали Россию драйвером для развития вашей корпорации. Спустя 7 лет вы придерживаетесь этой точки зрения?

– С 2011 года мы пришли еще в один город – теперь мы работаем в Тюмени. Кроме этого, мы расширили бизнес в сфере развития домов. Конечно, в 2014 году в российской экономике произошел спад, затем последовали санкции и экономическая напряженность. Мы не видим, чтобы санкции напрямую влияли на нашу деятельность, но ситуация на российском рынке сейчас, конечно, другая.

- Что мешает вам в развитии на российском рынке?

– Во-первых, сильно упал спрос. Хотя можно сказать, что в течение последнего года спрос был на нормальном уровне. Во-вторых, для нас большим вызовом стало то, что цены на жилье держались на одном уровне – были стабильными несколько лет. Но, с другой стороны, затраты и инфляция сказались негативно. Даже если мы покупаем все материалы в России, то затраты растут, а доходы остаются на том же уровне.

- В такой ситуации планируется ли расширение на российском рынке? Собираетесь наращивать инвестиции?

– Мы каждый год покупаем новые участки. Очевидно, что как только мы начинаем строить жилой объект, то YIT завязывает на нем капиталы – где-то 10 миллионов евро на два года. Мы постоянно инвестируем в Россию.

- Но при этом вы продали свой участок в Пушкине, например.

– Да, это так. Но это связано с желанием привести наш земельный резерв к оптимальному балансу. Например, если в каком-то месте у нас много участков, то тогда мы делаем там резерв меньше и берем в другом месте. Это делается для того, чтобы разброс участков был сбалансированным. В то же самое время мы приобрели несколько участков ближе к центру Санкт-Петербурга. В частности, участок недалеко от метро «Черная речка».Но, повторюсь, мы стремимся к равномерному распределению участков в различных районах города.

- Вы также говорили, что в России каждый город – это отдельное государство, в котором по-особому ведутся дела. Чем, по вашему мнению, отличается Санкт-Петербург?

– Да, в этом вопросе, действительно, нет единой России. В каждом городе своя ситуация – например, во всех местах свой сложившийся спрос. Петербург – это и хороший город, и хорошее место для работы. Строительством мы в основном занимаемся на территории города. И координация у нас получается лучше, чем в других регионах. Уже несколько лет сохранялось руководство города, поэтому процессы стабилизировались и не меняются несколько лет.

- Собираетесь ли вы расширять сегмент жилищного строительства в Петербурге и Ленинградской области?

– Рентабельность петербургского подразделения в вопросе жилищного строительства все время была приемлемой. Низкая рентабельность больше приходится на Московскую область. В Петербурге у нас также хороший резерв участков. Лично мне очень сложно понять, почему в такой обстановке конкуренты строят так много, ведь спрос не растет. В такой ситуации со спросом на рынке мне кажется необоснованным стремиться к росту.

- В чем разница между квартирами, которые YIT строит для российских и финских клиентов?

– Большая разница в том, что в Финляндии квартиры делаются под ключ, а в России основной уровень у нас – это "под чистовую". Потом за отдельную плату клиенты приобретают отделку. Второе отличие – в Суоми дорогая рабочая сила, а в России – недорогая, поэтому в Финляндии для нас важно делать на производстве как можно больше. Другими словами, работа со стройплощадки переносится в заводские условия. Поэтому в Финляндии у нас достигается большая выгода в производительности. Например, целый блок санузла делается в заводских условиях, а затем привозится и ставится на стройплощадке. Такой подход сокращает сроки строительства на три-четыре месяца и, соответственно, экономит затраты. Поскольку в России рабочая сила не такая дорогая, то пока не достигается существенной экономии за счет высокой заводской готовности, как в Финляндии.

- Помимо жилищного строительства в самом городе, у вас еще также есть индустриальный парк Greenstate в Ленобласти. Не планируете ли заниматься работой в этом направлении, если этот проект удался?

– Там остается, по-моему, 30 гектаров свободных. В данный момент помимо Горелово у нас также есть еще индустриальный парк в Калуге, недалеко от Москвы. Но реальность такова, что эти проекты тяжелые с экономической точки зрения. Например, на всю территорию необходимо сразу построить инфраструктуру, на что уходит много времени. Такой проект долго реализуется и окупается.

- В 2013 году россияне купили в Суоми 362 объекта недвижимости. К прошлому году эта цифра упала до 133. Хотелось бы узнать, с чем вы связываете такую потерю интереса?

– Это связано с курсом рубля в первую очередь. Мы продаем много квартир русским клиентам в Восточной Финляндии: в Иматре, Лаппеенранте и других городах около границы. Но когда за короткое время курс с 38 вырос до 70 рублей, то сделки с жильем тут же прекратились.

- Не могу не спросить, как объединение крупнейшей финской строительной компании YIT и следующего за ней конкурента "Лемминкяйнен" скажется на бизнесе объединенной корпорации YIT?

– Перед объединением мы ставили перед собой несколько целей: укрепление собственного капитала, получение эффекта от синергии – мы их достигли. Понятно, что наше сильное финансовое состояние поможет нам в создании таких крупных проектов как Tripla (второй центр города Хельсинки стоимостью более 1 миллиарда евро). То, насколько удачно прошла эта интеграция, будет зависеть от того, сможем ли построить единую корпоративную культуру, но это можно будет оценить только через несколько лет. Пока мы продвигаемся хорошо.

Беседовал Евгений Богданов,

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России – 2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами можно в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.