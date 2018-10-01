Пользователей соцсетей удивил «фонтан из электрощитка» на Прилукской

Пожарный гидрант «взбесился» во Фрунзенском районе Петербурга и затопил часть Прилукской улицы.

1 октября пользователи соцсетей сообщили, что на Прилукской «бежит вода из щитка». Многие подумали, что металлический шкаф на улице – не что иное, как электрощиток. На деле конструкция оказалась вместилищем пожарного гидранта.

В петербургском Водоканале о ЧП знают. «Фонтанке» сообщили, что на место уже выехала ремонтная бригада, чтобы разобраться в причинах утечки и устранить последствия. Абонентам воду отключать не будут.