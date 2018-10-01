Becar Asset management: пора перестать воевать за клиентов?

Структуры современных корпораций становятся все сложнее: развиваются центры компетенций, специализации становятся шире, а цели масштабнее. Почему руководителю иногда стоит отказаться от «красивой» должности и сделать ставку на asset-подход, объясняет директор центра инвестиций в недвижимость Becar Asset Managemen Катерина Соболева

Катерина Соболева, директор департамента жилой недвижимости NAI Becar

Becar на рынке недвижимости уже 26 лет, поэтому многие по-прежнему воспринимают нас как агентство недвижимости, с которого начиналось наше развитие. Но сейчас Becar – это группа компаний с множеством продуктов как для частных, так и для корпоративных клиентов.

Для меня как для руководителя центра инвестиций в недвижимость равноценны сферы, к которым может относиться клиентский вопрос. Например, если еще несколько лет назад мы действительно ограничивали себя сделками по жилой недвижимости, то сейчас мои компетенции дополнил консалтинг, брокеридж, эксплуатация и управление. Зачем мне это? Все очень просто – современному потребителю уже недостаточно специалиста, который решает только одну задачу.

Яркая черта asset-менеджмента – это осознание себя частью компании, самостоятельной, но при этом нераздельно связанной с общей структурой. Клиент становится потенциальным клиентом всей группы, а не только моего отдела – и так исчезает борьба за клиента и за вознаграждение. «Продавцы» агентства недвижимости выросли в инвестиционных «партнеров», и для нас фокус с точечных продаж сместился на консультации и помощь в выборе из множества условий.

Пока мы не замечали этой разницы, приходилось заниматься агентской работой: найти объект или клиента, потом оформить продажу. Но сейчас, когда функционал компании шире, а мои компетенции сильнее, я могу встать на сторону клиента и стать его проводником в наших структурах. При этом для других руководителей я становлюсь не коллегой, а заказчиком, сохраняя доверие своего клиента.

Так что же такое asset-менеджмент? Почему иногда я представляюсь директором группы компаний, а не руководителем центра инвестиций в недвижимость? Главной составляющей asset-менеджмента становится информация. Ей разные отделы, сотрудники и руководители свободно обмениваются для непрерывного роста и развития бизнеса. Но знать о том, что тебя окружает, недостаточно – в этом нужно еще и разобраться. Например, мне понадобилось 2 года, чтобы на вопрос моего клиента о том, точно ли услуга моих коллег стоит Х рублей, ответить «да» и объяснить, почему.

Мы как asset-менеджеры должны найти решение для любой проблемы клиента в контексте рынка недвижимости. С учетом скорости развития технологий, появления новых инструментов и смены ценностей в обществе доверие становится важной составляющей для бизнес-процессов. И ценность asset-подхода – чтобы каждое слово подкреплялось действием. А что может быть лучше специалистов, которые действительно работают?

Компания Бекар