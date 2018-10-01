18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +10
$ 65.57р
75.99р
13:45 01.10.2018
Расширенный поиск

Город
01.10.2018 11:20
Печать

Рощино и Зеленогорск продолжают плавать. Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от второго дня потопа

Жители Выборгского района Ленинградской области второй день терпят бедствие из-за дождей. В поселке Рощино, например, автомобили временно превратились в подлодки, а владельцам приусадебных участков пришлось походить почти по пояс в воде. Свежие фото и видео появились в Интернете 1 октября.

 

Пользователи соцсетей сообщают, что потоп уничтожил в Рощино свежую дорогу. Как заметили местные жители, не только сильные дожди виноваты в подтоплении. По мнению граждан, после ремонта дорог в поселке исчезли сточные канавы. В администрации же считают, что рыть канавы должны сами садоводы. 


Тем временем в ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили, что вода пошла на спад, подтопленными остаются лишь 15 дворов. По словам спасателей, сильнее всего досталось Малой Вокзальной, Красноармейской, Механизаторов, 1-ой Строительной и Теннисной улицам. 

Рощино и Зеленогорск продолжают плавать. Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от второго дня потопа

Осеннее наводнение навестило и Зеленогорск. Из-за вышедших из берегов ручьев затопило несколько участков дороги. В том числе вновь под водой оказалась дорога под железнодорожным мостом. 

 

 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
01.10.2018 10:57

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России. В рейтинге, составленном журналом Forbes, холдинг поднялся сразу на 44 позиции по сравнению с прошлым годом. Компании ранжировались по выручке.
Магазин "Кей"
01.10.2018 09:28

Подборка легких и производительных ноутбуков конца 2018 года по версии КЕЙ

В данной статье КЕЙ рассмотрит самые легкие и тонкие устройства из разных ценовых сегментов.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
28.09.2018 18:30

ГК «Лидер Групп» победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Жилой комплекс бизнес-класса LENINGRAD* от ГК «Лидер Групп» стал победителем в номинации «Лучший объект жилищного строительства» на ежегодном профессиональном конкурсе «Лидер строительного качества»
ГК «Эталон»
28.09.2018 17:59

Группа «Эталон» награждена дипломом конкурса «Лидер строительного качества»

Жилой комплекс «Дом на Блюхера», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная», был отмечен жюри конкурса «Лидер строительного качества – 2018» и награжден дипломом 1 степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
Компания «Мастер Девелопмент»
28.09.2018 16:14

На Васильевском острове появится новый гостиничный комплекс для делового туризма

Компания «Мастер Девелопмент», реализующая в партнерстве с «Плаза Лотус Груп» стратегический проект по строительству гостиниц массового сегмента в Петербурге, строит 4-звездочный гостиничный комплекс «Корабли» на участке площадью 2 га на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.09.2018 15:42

«Победа» перевезла 5 000 000 пассажиров с начала года

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла пятимиллионного пассажира с начала года.
Анатолий Смирнов/ ГК «ЦДС»
28.09.2018 14:30

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Группа ЦДС победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018» в номинации «Лучшая строительная площадка»
Setl City
28.09.2018 14:17

Setl City стала «Лидером строительного качества»

ЖК «Солнечный город» от Setl City получил диплом первой степени на конкурсе «Лидер строительного качества-2018» в номинации «Лучший объект жилищного строительства». Церемония награждения состоялась 27 сентября
АО «Строительный трест»
28.09.2018 13:59

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в сентябре

Компания «Строительный трест» информирует о ходе строительства жилых комплексов в сентябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR.
ГК "КВС"
28.09.2018 13:33

Открытие первой «Ярмарки талантов» в микрорайоне «Ясно.Янино»

Сегодня застройщик не только возводит жилые комплексы, а создает комфортную среду обитания. Компания «КВС» уже не первый год помогает начинающим бизнесменам в реализации их проектов. Одним из таких проектов стал детский клуб «Цветы жизни»
предоставлено компанией “Кулик Компани”
28.09.2018 13:15

Кресла с ортопедическими свойствами

Длительное сидение за компьютером чревато напряжением и болями в спине, и со временем можно «заработать» множество проблем с позвоночником.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.09.2018 13:14

Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий СЗФО

Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий Северо-Западного Федерального округа по динамике роста выручки и стала единственной компанией в рейтинге издания «Коммерсантъ», представляющей транспортную отрасль. Заняв восьмое место, авиакомпания подтвердила статус крупнейшей транспортной компании Северо-Запада страны