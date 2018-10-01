Рощино и Зеленогорск продолжают плавать. Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от второго дня потопа

Жители Выборгского района Ленинградской области второй день терпят бедствие из-за дождей. В поселке Рощино, например, автомобили временно превратились в подлодки, а владельцам приусадебных участков пришлось походить почти по пояс в воде. Свежие фото и видео появились в Интернете 1 октября.

Пользователи соцсетей сообщают, что потоп уничтожил в Рощино свежую дорогу. Как заметили местные жители, не только сильные дожди виноваты в подтоплении. По мнению граждан, после ремонта дорог в поселке исчезли сточные канавы. В администрации же считают, что рыть канавы должны сами садоводы.



Тем временем в ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили, что вода пошла на спад, подтопленными остаются лишь 15 дворов. По словам спасателей, сильнее всего досталось Малой Вокзальной, Красноармейской, Механизаторов, 1-ой Строительной и Теннисной улицам.

Осеннее наводнение навестило и Зеленогорск. Из-за вышедших из берегов ручьев затопило несколько участков дороги. В том числе вновь под водой оказалась дорога под железнодорожным мостом.