Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Setl Group

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России. В рейтинге, составленном журналом Forbes, холдинг поднялся сразу на 44 позиции по сравнению с прошлым годом. Компании ранжировались по выручке.

По итогам 2017 года, выручка холдинга Setl Group составила 99,7 млрд руб., а чистая прибыль – 7,9 млрд. Резкий рост выручки (на 62% по сравнению с 2016-м годом) позволил компании подняться в рейтинговых таблицах крупнейших деловых СМИ. В частности, холдинг Setl Group на 45 пунктов улучшил свою позицию в списке 500 крупнейших компаний России, подготовленном РБК.

Отметим, что осенью этого года Setl Group стал лидером рейтинга строительных компаний Петербурга в категории «Застройщик, к которому бы вы обратились, если бы захотели купить недвижимость на первичном рынке Петербурга и области» по версии журнала «Город 812». Председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев стал девелопером года. Рейтинг был подготовлен по результатам анкетного опроса экспертов – участников рынка и независимых аналитиков.

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