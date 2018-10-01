В ОАЭ возбудили уголовное дело против российского сенатора. Его заподозрили в подделке документов

Прокуратура монархии на Аравийском полуострове подозревает, что сенатор от Карачаево-Черкесии прибегнул к фальсификации вида на жительство.

Депутат от республики в Северо-Кавказском федеральном округе Рауф Арашуков мог самостоятельно исправить дату окончания вида на жительство (ВНЖ) в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016-го для того, чтобы занять кресло сенатора. Прокуратура ОАЭ возбудила уголовное дело по этому поводу. Об этом 1 октября сообщает РБК со ссылкой на депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова, выступившего заявителем.

Арашуков стал сенатором в конце сентября 2016 года. Для этого ему необходимо было отказаться от ВНЖ в ОАЭ, так как, согласно российскому законодательству, член Совета Федерации не может быть резидентом другой страны.

Российский Совфед проверял наличие у Арашукова ВНЖ другой страны, однако ничего не обнаружил.