Македонцы проигнорировали референдум. Переименовать страну и вступить в НАТО пока не получится

На референдум о переименовании Македонии пришли менее 40% граждан. Об этом сообщает «Македонское информационное агентство».

Явка в итоге составила 36,36%, а для признания плебисцита состоявшимся она должна быть минимум 50%. При этом премьер-министр Македонии Зоран Заев уже заявил, что референдум прошел успешно.

«Это серьезный вклад, камень в основание будущего нашей Македонии. Из тех, кто голосовал, свыше 90% высказались за и считают, что Македония должна стать членом НАТО и ЕС», – сказал Заев.

Несмотря на низкую явку, премьер-министр все же попытается провести решение о переименовании через парламент страны — для этого набрать 81 из 120 голосов депутатов. Однако сейчас у правящей коалиции — всего 69 мандатов. Если голосование по этому вопросу провалится, Македонию ждут выборы в парламент.

Отметим, противники переименования, в том числе президент страны Георге Иванов, своих сторонников призывали на референдум не ходить. Плебисцит носит консультативный характер, жители должны были выразить свое отношение к переименованию страны в Северную Македонию. На этом настаивала Греция, кроме того, это было одним из условий вступления в НАТО и Евросоюз. Греция опасается, что соседняя страна может претендовать на греческую провинцию Македония. Напомним, ранее Греция выслала двух российских дипломатов, которых заподозрила в том, что они пытаются помешать переименованию Македонии.