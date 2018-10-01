Иран ударил по Сирии в ответ на теракт в Ахвазе

Иран нанес ракетный удар по Сирии. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

По информации агентства Fars от 1 октября, корпус стражей исламской революции Ирана ударил по территории на восточном берегу Евфрата при помощи ракеты «Зульфикар». Мишенью были организаторы теракта на военном параде в Ахвазе. Сведений о раненых и погибших в результате атаки пока нет.

При этом Press TV сообщает о «большом количестве убитых и раненых террористов».

Напомним, 22 сентября текущего года в иранском Ахвазе проходил военный парад, приуроченный ко Дню начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Во время прохождения колонны четверо боевиков открыли по ней стрельбу. Погибли 29 человек, 53 получили ранения. Среди погибших есть журналист, среди раненых — дети. Ответным огнем террористов уничтожили. Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное в РФ «Исламское государство». Однако представитель ВС Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что ликвидированные боевики были связаны с разведкой США и Израиля.