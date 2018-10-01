18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +10
$ 65.57р
75.99р
13:45 01.10.2018
Расширенный поиск

Общество
01.10.2018 10:44
Печать

Челябинск расчистили от тысяч тонн бытового мусора. Режим ЧС пока не отменяют

Челябинск выходит на плановый режим вывоза мусора с контейнерных площадок с 1 октября. Об этом рассказал глава города Евгений Тефтелев.

«На полигоны Урефты и Полетаево за последние две недели вывезли более 9 тыс. т мусора. Важно, что мы первый этап прошли и с сегодняшнего дня выходим на плановую уборку мусора», — цитирует Тефтелева РБК со ссылкой на РИА Новости.

Тефтелев отметил, что организовать масштабный вывоз мусора за последние четыре дня помогли дополнительные мусоровозы. Он добавил, что они продолжают работать в две смены в усиленном режиме, некоторые в ночную смену. Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

24 сентября в Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за того, что около десяти компаний отказались вывозить мусор из города после закрытия городской свалки на рекультивацию. На следующий день был введен режим ЧС. Глава минэкологии области Сергей Лихачев рассказал РБК, что часть взбунтовавшихся компаний является бывшими хозяевами мусорного бизнеса, им принадлежала закрывшаяся свалка.

Прокуратура Челябинска организовала проверку и выявила 334 мусорные площадки, откуда не вывозили отходы. В результате в отношении должностных лиц городской администрации и МУП «Горэкоцентр» возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Помимо этого возбудили еще 21 дело об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами).

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
01.10.2018 10:57

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России. В рейтинге, составленном журналом Forbes, холдинг поднялся сразу на 44 позиции по сравнению с прошлым годом. Компании ранжировались по выручке.
Магазин "Кей"
01.10.2018 09:28

Подборка легких и производительных ноутбуков конца 2018 года по версии КЕЙ

В данной статье КЕЙ рассмотрит самые легкие и тонкие устройства из разных ценовых сегментов.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
28.09.2018 18:30

ГК «Лидер Групп» победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Жилой комплекс бизнес-класса LENINGRAD* от ГК «Лидер Групп» стал победителем в номинации «Лучший объект жилищного строительства» на ежегодном профессиональном конкурсе «Лидер строительного качества»
ГК «Эталон»
28.09.2018 17:59

Группа «Эталон» награждена дипломом конкурса «Лидер строительного качества»

Жилой комплекс «Дом на Блюхера», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная», был отмечен жюри конкурса «Лидер строительного качества – 2018» и награжден дипломом 1 степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
Компания «Мастер Девелопмент»
28.09.2018 16:14

На Васильевском острове появится новый гостиничный комплекс для делового туризма

Компания «Мастер Девелопмент», реализующая в партнерстве с «Плаза Лотус Груп» стратегический проект по строительству гостиниц массового сегмента в Петербурге, строит 4-звездочный гостиничный комплекс «Корабли» на участке площадью 2 га на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.09.2018 15:42

«Победа» перевезла 5 000 000 пассажиров с начала года

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла пятимиллионного пассажира с начала года.
Анатолий Смирнов/ ГК «ЦДС»
28.09.2018 14:30

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Группа ЦДС победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018» в номинации «Лучшая строительная площадка»
Setl City
28.09.2018 14:17

Setl City стала «Лидером строительного качества»

ЖК «Солнечный город» от Setl City получил диплом первой степени на конкурсе «Лидер строительного качества-2018» в номинации «Лучший объект жилищного строительства». Церемония награждения состоялась 27 сентября
АО «Строительный трест»
28.09.2018 13:59

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в сентябре

Компания «Строительный трест» информирует о ходе строительства жилых комплексов в сентябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR.
ГК "КВС"
28.09.2018 13:33

Открытие первой «Ярмарки талантов» в микрорайоне «Ясно.Янино»

Сегодня застройщик не только возводит жилые комплексы, а создает комфортную среду обитания. Компания «КВС» уже не первый год помогает начинающим бизнесменам в реализации их проектов. Одним из таких проектов стал детский клуб «Цветы жизни»
предоставлено компанией “Кулик Компани”
28.09.2018 13:15

Кресла с ортопедическими свойствами

Длительное сидение за компьютером чревато напряжением и болями в спине, и со временем можно «заработать» множество проблем с позвоночником.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.09.2018 13:14

Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий СЗФО

Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий Северо-Западного Федерального округа по динамике роста выручки и стала единственной компанией в рейтинге издания «Коммерсантъ», представляющей транспортную отрасль. Заняв восьмое место, авиакомпания подтвердила статус крупнейшей транспортной компании Северо-Запада страны