Петербургских пенсионеров научат пользоваться Instagram

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» запускает новый обучающий курс «Инстаграм 50+», рассчитанный на молодых пенсионеров.

Учащиеся курса научаться оформлять личные аккаунты, привлекать новых подписчиков, снимать интересные фотографии и видеосюжеты, продвигать профиль и общаться в Direct.

«Мотивация обучаться у людей разная. Кто-то хочет найти новых друзей и расширить круг своего общения, кто-то мечтает о публичности и о том, чтобы выкладывать фотографии изделий, сделанных своими руками. Некоторые участники хотят завести публичный профиль для того, чтобы делиться спортивными достижениями, рассказывать подписчикам истории своих путешествий и приключений. Радует то, что петербуржцы 50+ не отстают от своих детей и внуков, а ведут активный образ жизни и хотят быть на одной волне с молодым поколением», – рассказывают организаторы курса.

Курс включает в себя 10 встреч по 2 академических часа каждая. По окончании учащиеся выполнят тестовое задание. Всем выпускникам будут вручены сертификаты о прохождении курса.

Первые ученики – 18 пенсионеров – приступят к занятиям уже сегодня, 1 октября, – в Международный день пожилого человека, который отмечается во всем мире с 1991 года.