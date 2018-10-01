Глава Минздрава выступила за новые ограничения для алкоголя. Нетрезвым людям спиртное предлагают не продавать

Ограничения на продажу алкоголя нетрезвым людям поддержала 1 октября министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее мнению, это может представлять опасность для окружающих.

«Продавать алкоголь пьяному человеку — создавать дополнительный разрушающий для него фактор, усугубляя его состояние», — цитирует Скворцову РБК со ссылкой на ТАСС.

По ее мнению, человек в состоянии сильного алкогольного опьянения не способен оценить риски, поэтому может представлять опасность как для самого себя, так и для окружающих. Скворцова подчеркнула, что Минздрав считает важным предоставить продавцам в магазинах и заведениях общественного питания право отказывать нетрезвым людям в покупке алкоголя.

В конце ноября 2017 года Минздрав опубликовал законопроект, в котором предлагается, помимо предоставления права не продавать алкоголь нетрезвым, реорганизовать места продажи алкоголя. Министерство полагает, что покупатель не должен видеть алкогольную продукцию, находясь рядом с другими товарами. Поэтому для алкогольного отдела предложили выделить специальное место.

В мае прошлого года Минкультуры отказалось поддержать законопроект Минздрава, так как в нем не прописаны критерии, по которым определяется нетрезвое состояние покупателя.

Ранее стало известно, что возраст, с которого в России разрешено покупать алкоголь, могут увеличить до 20 лет или даже до 21 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок. Ограничения могут коснуться и табачной продукции.