Провайдеров обязали хранить трафик. Очередная часть антитеррористического “пакета Яровой” вступила в силу

С 1 октября в России начала действовать очередная часть антитеррористического пакета поправок, инициатором которого является депутат Ирина Яровая. По новым правилам, провайдеры должны хранить интернет-трафик пользователей в течение 30 суток. Емкость хранилищ планируется каждый год увеличивать на 15% в течение пяти лет.

Напомним, «закон Яровой» президент подписал 7 июля 2016 года. Инициатива существенно расширила требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы. С 1 июня телефонные разговоры, SMS и электронные сообщения обязали хранить мобильных операторов, а также владельцев мессенджеров, форумов и сайтов. Но с собственниками интернет-сервисов, как выяснилось, возникли проблемы. Они так и не поняли, как данные хранить и как их передавать силовикам.