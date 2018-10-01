Колесов: Несмотря на похолодание в конце, сентябрь-2018 вошел в тройку самых теплых за историю наблюдений

Резкое похолодание в конце сентября не сделало необычайно теплый месяц рекордсменом, но все равно первый осенний месяц вошел в тройку самых теплых, сообщил 1 октября, подводя итоги, главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Один из самых теплых сентябрей … сдал свои позиции в третьей декаде, – отметил специалист. – Значительное похолодание, наступившее с 25 числа, понизило среднюю месячную температуру на два градуса, и в итоге сентябрь 2018 года стал только третьим в ряду самых теплых лет. Средняя месячная температура воздуха опустилась до +14,5 гр., пропустив вперед 1934 год (+14,6 гр.) и 1938 год (+14,9 гр.)».

По словам метеоролога, количество осадков почти соответствовало норме.

«Распределение осадков по территории очень неравномерное, но на основной нашей метеостанции осадки только приблизились к норме, составив 99% от неё», – прокомментировал Колесов.

Напомним, что конец сентября испортила не только низкая температура, но и штормовой ветер, из-за которого дважды пришлось закрывать дамбу. Непогоду не пережили более 120 деревьев, падали на машины и дорожные знаки, а также оборванные провода.

Сейчас в городе на Неве 11 градусов тепла, ветер южных направлений. Днем местами обещают кратковременные дожди.