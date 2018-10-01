В Иркутской области упал вертолет. Пилот и механик считаются погибшими

Частный вертолет «Робинсон» упал в Иркутской области утром 1 октября. Летательный аппарат потерял управление в городе Бодайбо, после чего затонул в реке Витим.

По данным главы Бодайбинского района Евгения Юмашева, авария произошла из-за того, что вертолет зацепил лопастями провода ЛЭП, проходящей над рекой. Воздушное судно затонуло в 15 метрах от берега, пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

На борту находились два человека – пилот и механик. Предположительно, обоих нет в живых. Известно, что вертолет принадлежал частной золотодобывающей артели.