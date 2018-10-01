В России разделят понятия движимое и недвижимое имущество. Это поможет бизнесу сэкономить

В России уточнят понятия движимого и недвижимого имущества, чтобы помочь бизнесу сэкономить на налогах. Проект поправок в Гражданский кодекс разработало Минэкономики по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, пишут 1 октября «Ведомости».

Поправки помогут скорректировать налогообложение для предприятий. Сейчас понятие движимого и недвижимого имущества размыто, фискальное ведомство зачастую относит к последнему до половины промышленного оборудования и взимает налоги.

Законопроект, как пишет издание, отнесет к недвижимости земельный участок, а также здания и сооружения, которые прочно связаны с землей и их нельзя переместить.

Поправки прошли все необходимые согласования и готовятся к внесению в правительство. До принятия закона Федеральная налоговая служба не должна переквалифицировать движимое имущество в недвижимое.