В Москве 15 лет получил несостоявшийся смертник, планировавший теракт в День знаний

15 лет строгого режима получил в Москве несостоявшийся смертник, готовивший теракт в День знаний. Его задержали год назад, тогда СМИ сообщили, что взрыв должен был произойти в людном месте столицы. Но на процессе фабула изменилась: в ФСБ заявили, что мишенью террориста должна была стать воинская часть. Так джихаддист хотел отомстить за смерть брата в Сирии.

О процессе 1 октября рассказывает «Коммерсантъ». Приговор вынес Московский окружной военный суд и подтвердил Верховный суд. Как было доказано, уроженец Узбекистана Муродбек Кодиров приехал в Россию для совершения джихада. 1 сентября 2017 года он хотел заехать на начиненной взрывчаткой машине на территорию части Воздушно-космических сил, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии. Найденная у фигуранта бомба могла поразить людей в радиусе до 200 метров. Преступление предполагалось совершить в онлайн-режиме — кадры хотели демонстрировать в прямом эфире на сайте террористической организации.

По версии ФСБ и самого Кодирова, так он хотел отомстить за брата, убитого при бомбардировке в Сирии. В спецслужбе подчеркнули, что присягу на верность запрещенному в России «Исламскому государству» 29 июля 2017 года он давал через Telegram. Там же получил задание.

По утверждению спецслужб, четыре для, с 27 по 30 августа 2017 года, Кодиров дежурил около части: выяснял, как к ней лучше подъехать, как охраняют КПП и т. д. Он не остался незамеченным, и в итоге был задержан. В качестве одного из доказательств по делу рассматривались данные биллинга его мобильного телефона — мужчина совершал звонки, находясь в непосредственной близости от части.

В Верховный суд защита пошла, считая срок в 15 лет слишком суровым. Мол, фигурант признал вину, дал показания на соучастников. Но высшая судебная инстанция не смягчила приговор.

Как ранее сообщала «Фонтанка», о задержании Кодирова ФСБ заявила 31 августа 2017 года. По первоначальной информации, мужчина хотел подорваться в толпе, а второй — напасть на людей с холодным оружием. Атаку планировали 1 сентября — на этот день в прошлом году, кроме Дня знаний, приходился Курбан-байрам.