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01.10.2018 09:28
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Подборка легких и производительных ноутбуков конца 2018 года по версии КЕЙ

Подборка легких и производительных ноутбуков конца 2018 года по версии КЕЙ

Магазин "Кей"

В данной статье КЕЙ рассмотрит самые легкие и тонкие устройства из разных ценовых сегментов.

Prestigio Smartbook 133S

Prestigio Smartbook внешне схож с устройствами компании Apple, но выделяется интересными цветовыми решениями – серым, синим и коричневым.

В ноутбуке установлен Intel Celeron Dual Core Apollo Lake и 4 Гб оперативной памяти. Этого вполне достаточно для веб-серфинга, работы с текстами и просмотра видеороликов.

К сильным сторонам данной модели следует отнести емкую батарею, способную обеспечить 8 часов работы от аккумулятора, а также насыщенный дисплей с разрешением FullHD. К тому же, Prestigio Smartbook 133S не станет отягощающей ношей, его вес всего 1,39 кг.

HP Stream 11

Данный ноутбук, хоть и не является самым тонким из представленных, может похвастаться легким весом 1,17 кг и оригинальным дизайном. Корпус HP Stream 11 выполнен в трех цветах – фиолетовом, синем и белом.

Если во всех ноутбуках используются встроенные жесткие диски, то в HP Stream 11 используется флэш-носитель формата eMMC. Он имеет ограничения по объему в 128 Гб, но при необходимости вы всегда сможете вставить карту microSD с переходником.

С технической точки зрения HP Stream 11 больше адаптирован под простые повседневные задачи. Он оснащен дисплеем на 11 дюймов, 4 Гб оперативной памяти и процессором Intel Celeron Braswell. В дополнение ко всему HP Stream 11 очень демократичен с точки зрения цены.

Apple Macbook Air

Macbook Air представлен в двух вариациях – с дисплеем на 11 и на 13 дюймов. При этом первый имеет вес всего в 1,08 кг, а второй – 1,35 кг. Внутренняя начинка обоих ноутбуков идентична – Intel Core i5, 4 Гб оперативной памяти, видеокарта дискретного типа Intel HD Graphics 6000.

Единственное отличие заключается в характеристиках дисплея – 11 дюймовая версия имеет разрешение 1366 на 768 пикселей, 13-дюймовая – 1440 на 900 пикселей.  

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

ThinkPad X1 Carbon – это ноутбук, который относится к бизнес-линейке компании Lenovo. В топовой комплектации Lenovo ThinkPad X1 Carbon устанавливается 4-ядерный процессор Intel Core i7 последнего поколения, двухканальная интегрированная видеокарта Intel HD Graphics 620, USB-порты с поддержкой Thunderbolt 3, 14-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей.

В ноутбуке установлен мощный литий-ионный аккумулятор, способный обеспечить работу устройства без подзарядки до 15 часов, вес –1,13 кг. Клавиши ThinkPad X1 Carbon имеют подсветку.

 

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Магазин "Кей"
01.10.2018 09:28

Подборка легких и производительных ноутбуков конца 2018 года по версии КЕЙ

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